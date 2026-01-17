17日未明、岐阜県関市の住宅で火事があり、2人が遺体で見つかりました。警察は、この家に住む13歳と11歳の子どもとみて、身元を確認しています。 【写真を見る】深夜の住宅火災 焼け跡から2人の遺体見つかる 連絡が取れない13歳の三男と11歳の長女か 岐阜・関市 17日午前2時前、関市下之保の無職、森節夫さんの住宅で、「1階から出火して2階に逃げ遅れがいる」と住人の女性から119番通報がありました。 消防車8台が出動して消火