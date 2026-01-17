１６日、陝西省考古学会が西安市で開いた２０２５年度陝西省六大考古新発見の発表会。（西安＝新華社配信）【新華社西安1月17日】中国陝西省西安市で16日、2025年の陝西省六大考古新発見が発表された。入選した発掘プロジェクトは次の通り。?渭南市の蒋家遺跡?咸陽市淳化県の羅家河遺跡?宝鶏市鳳県の梁鹿坪遺跡?西安市の秦阿房宮前殿遺跡?楡林市靖辺県の統万城遺跡?西安市百花村の北周成夫人墓。渭南市の蒋家遺跡から出土した陶