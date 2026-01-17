◇米男子ゴルフツアーソニー・オープン第2日（2026年1月16日米ハワイ州ワイアラエCC＝7044ヤード、パー70）今季開幕戦の第2ラウンドが行われ、17位から出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）が1イーグル、3バーディー、1ボギーの66をマークし、通算8アンダーで首位と1打差の6位に浮上した。59位から出た22年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、3ボギーの70で回り、通算1アンダーでホールアウト。カットラ