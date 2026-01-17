漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が17日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。ゲストのタレント久本雅美（67）が「いつの間にか年上になっていた」ことについて語った。番組の冒頭、雅が「マチャミが来ました」と紹介。久本は1981年（昭56）、トミーズは1983年デビューで、「お互い、この険しい芸能界を何十年と…なあ。ほぼ同期やんか。荒波にしがみついたな」と話しかけた。続けて、久本について「