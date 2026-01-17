前広島の広島・田中広輔内野手（３６）が１７日、現役引退を発表した。マツダスタジアムを訪れ、「私、田中広輔は、引退することを決めました。１２年間、ありがとうございました」と話した。田中は、今季のチーム構想から外れたため、現役続行を希望し、昨季限りで広島を退団。自由契約となり、進退を熟考した結果、結論を出した。田中は１３年度ドラフト３位で広島に入団。走攻守の三拍子そろった遊撃手として、１６〜１８