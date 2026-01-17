言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日本の文化を感じる言葉から、生活に密着した道具の名前を集めました。頭を柔らかくして、いろいろな文字を当てはめてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。にん□□□□ぐち□□りえん□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：じゃ正解は「じゃ」でした。▼解説それぞれの言葉に「じゃ」を入れると、次の