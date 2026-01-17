胸のロゴには初となる「CHIBA」の文字もロッテは2026年から着用するユニホームを発表した。“TRINITY”（三位一体）をデザインコンセプトに、ホームとビジターだけでなく3種類目の「オルタネート」も導入。それぞれ白、黒、グレーという違った色となり、ファンからも「変わるの？」「個人的にビジター好き」などと話題を集めている。ホーム用は1995年から30年以上変わらない伝統のピンストライプで「CHALLENGE（挑戦）」の意味