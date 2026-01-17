ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が17日、福岡市東区の市立こども病院を訪問した。指揮官はこの日、ユニホーム姿で病棟を回り、入院中の子どもたちやその家族と交流した。質問コーナーでは「筋肉の付け方を教えてください」などと寄せられた問いに一つ一つ、丁寧に回答しただけでなく、好きな選手を子どもたちへ逆質問する姿も。最後はプレゼントを渡して、つかの間の時間を過ごした。子ども病院の訪問は監督就任以降、3