創業96年、変わらぬ「極細麺と透き通ったスープ」 「LIVEしずおか」では、時代を超えて愛され続ける名店の味を紹介しています。今回紹介するのは、静岡市清水区で戦前から親子三代続くラーメン店。幼い頃に食べた父親の味を追い続ける一杯です。 【写真を見る】創業96年清水の老舗「丸岩ラーメン」 JR清水駅東口から徒歩4分。「丸岩ラーメン」は、2026年で創業96年目を迎える老舗のラーメン店で