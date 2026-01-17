速報です。 カープで昨シーズンまで１２年間プレーした田中広輔選手が１７日、現役引退を表明しました。 ３６歳の田中選手はカープの３連覇を不動のレギュラーとして支えましたが、ここ数年は若手の台頭もあって出場機会を減らし、昨シーズン限りでカープを退団しました。 その後、現役続行を目指し新たな所属先を探していましたが１７日、現役を引退すると発表しました。 田中選手