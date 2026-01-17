静岡県東伊豆町で高齢の女性を縛るなどして監禁し、軽トラックを奪い、刃物を持って立てこもった男の判決公判が開かれ、静岡地裁沼津支部は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】「刑期終了から約5か月で犯行に及び、被告の刑事責任は相当重い」高齢女性を監禁し、軽トラックを奪い、刃物を持って立てこもった男に懲役6年の判決＝静岡地裁沼津支部 判決を受けたのは住所不定、無職の男（65）です。 判決によりま