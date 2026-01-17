◇タイトルアパートの雪捨て場の中から中年男性の遺体 目立った外傷なし 事件と事故の両面で捜査 北海道旭川市◇本文男性の遺体が見つかったのは旭川市の忠和4条8丁目のアパート敷地内の雪捨て場です。2026年1月17日午前8時半ごろ、除雪中の作業員から「男性の遺体を発見した」と警察に通報がありました。警察によりますと、雪の中から発見された遺体は、中年男性で、目立った外傷はなく、着衣に乱れもなかったという