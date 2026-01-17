女優・天海祐希が１７日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演し、現在公開中の主演映画「劇場版緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」について語った。この映画は２０２３年６月に公開予定だったが、総理大臣役で出演する予定だった歌舞伎俳優、市川猿之助が自殺ほう助罪で逮捕される事件でのため延期に。猿之助の代役に石丸幹二を立てて再撮影し、昨年暮れに２年半越しで公開