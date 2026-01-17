巨人の新人１１選手が１７日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われている新人合同自主トレの開始前に即席サイン会を開いた。ドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝にはひときわ長い列が並び、球場に駆けつけたファン約３００人におよそ２０分間、笑顔でペンを走らせた。新人合同自主トレはこの日から第２クールが開始。２５日まで行われる。