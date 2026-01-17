オリックスの福良淳一GM（65）、岸田護監督（44）、ドラフト1位・藤川敦也投手（18＝延岡学園）ら約30名が17日、阪神大震災の被災者に黙祷を捧げた。震災から31年となったこの日の正午、大阪・舞洲の球団施設で、神戸の街に向けて頭を下げた。岸田監督は「“がんばろう神戸”の時を思い出して、もっと頑張ろうという思いを込めて黙祷させてもらいました」と神妙な面持ちで語った。震災当時は中学1年で、大阪で震度5強の揺れを