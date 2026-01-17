巨人・大勢が17日、オリオールズからFAとなっている菅野とのWBCでの共闘について「一緒にジャイアンツでやってた、プレーしてた人が1人でも多くいてくださるのは僕的にも心強いです」と目を輝かせた。24年までは巨人でお世話になり「ピッチクロックとか、対外国人バッターの時に気をつけることだったり、1年間通して感じられたこと、そういうのを聞けたらすごく生きてくるんじゃないかなって思います」と再び同じユニホームに