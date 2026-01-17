今オフ最大の関心事、カイル・タッカー外野手の新天地はドジャースに決まった。米メディアによると、契約内容は4年総額2億4000万ドル（約372億円）。年平均は6000万ドルとなり、大谷翔平投手の7000万ドルに次ぐ歴代2位となった。激しい争奪戦が展開されたが、最終的に世界一軍団を選んだ理由は何だったのか。識者たちが考えを巡らせている。 ■三つ巴の激戦を制した理由 ドジャースをはじめ、メッツやブル