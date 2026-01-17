◇大相撲初場所7日目（2026年1月17日東京・両国国技館）左膝の大ケガから復帰した西三段目28枚目の生田目（23＝二子山部屋）が、同26枚目の美富士（24＝伊勢ケ浜部屋）を突き出しで破り、勝ち越しを決めた。「受けちゃった。相手が強かった」と立ち合いから攻められたが、ひるまず突いて力強く突き出した。無傷の4連勝で勝ち越し。「忘れていた。全然意識していない」と集中していた。左膝前十字じん帯損傷、左膝内側半