タレントの青田典子（58）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛犬・cherryが15日深夜に亡くなっていたことを報告した。青田は「1/15深夜にcherryが亡くなりました。15歳10ヶ月でした」と投稿。「たくさんのスタッフが集まってくれて旅立ちを見送りました」とし「また、虹の橋がかかったところでcherryに会えたらいいね、と話しました」と振り返った。最後には「みなさま、cherryを愛してくれてありがとうございました」と