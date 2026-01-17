奈良県平群町の道の駅「大和路へぐりくまがしステーション」で、県産のブランドイチゴ「古都華（ことか）」の“聖地”をＰＲする「古都華フェア」が開かれている。１６日からは名物の「古都華パフェ」を予約制で販売している。古都華は、糖度が高く酸味とのバランスが絶妙で、香りも優れた品種。同町は県内で最大の栽培面積を誇る産地で、２０２４年には農家で作る平群苺（いちご）研究会が県農業賞を受賞した。５月までの