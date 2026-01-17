ドジャースが“歴史的な優勝候補”になったと１６日（日本時間１７日）、米「ＮＹポスト」紙が報じた。カブスからＦＡとなっていたタッカーと前日１５日（同１６日）に電撃合意したことが判明したことで、現地でも衝撃が広がっている。同紙は「２０２６年ワールドシリーズ優勝オッズタッカーの獲得でドジャースが“独走の本命”に」と題した記事の中で「タッカーと契約する前から３連覇の最有力候補と見られていたが、今回の