◆米男子ゴルフツアーソニー・オープン第２日（１６日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）１７位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算８アンダーで日本勢最高の６位に浮上した。首位とは１打差。４番パー３で第２打を左バンカーに入れてボギーとしたが、５番パー４で１メートル強に寄せてバウンスバック。９番パー５は２オンに成功