英国の伝説的なロックバンド「クイーン（Queen）」のボーカル、フレディ・マーキュリー（1946〜1991）の「隠し子」として知られる女性が闘病の末に死去した。48歳だった。15日（現地時間）の英デイリーメールやメトロなどによると、フレディ・マーキュリーの娘と主張してきた女性「ビビ（Bibi）」さんの夫トーマスさんは「妻が希少な脊椎がんとの長い闘病の末、安らかに息を引き取った」とし「9歳と7歳の2人の息子を残した」と明ら