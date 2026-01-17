歌手の郷ひろみが１７日、母で１２日に９２歳で亡くなった原武輝代さんの葬儀で喪主を務めた。葬儀は東京都品川区の桐ケ谷斎場でしめやかに営まれ、あいさつに立った郷は最愛の母へしたためた手紙を読み上げた。「母への最後の手紙」の全文は以下の通り。拝啓原武輝代様あなたの躾は本当に厳しかった。僕が郷ひろみになる前から、ずっとずと。「簡単に弱音を吐いたら、お母さんは怒るよ！」あなたの笑顔が見たいから、僕は