自立しにくいチューブ。皆さんはどのように収納していますか？ハンドクリームなどのスキンケア用品や冷蔵庫に入れている薬味など、意外と管理に困ることがありますよね。そんな時におすすめしたいアイテムがダイソーにあります！マイメロデザインでとってもキュートなうえに、使い勝手も抜群なんですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：チューブホルダーワイドM／Mハッピーライフ価格：￥110（税込）サイズ（約）：70（W