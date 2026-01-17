クオリティの高いインテリアグッズが度々話題になるダイソー。先日売り場を覗いてみると、ありそうでなかった盆栽風の造花が並んでいました！￥330（税込）とは思えないほどよくできていて、飾るだけで一気に和の雰囲気を楽しめます♪これは人気が出そうな予感がするので、ぜひお早めにチェックしてくださいね！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：盆栽価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：455048084447330