気負わず使える普段使いの器を探していたとき、ダイソーでちょうどいいアイテムに出会いました♡耐熱温度が高く、タフで丈夫。容量もたっぷりで、シリアルやヨーグルト、スープからミニ丼ものまで幅広く使えます。割れにくくて軽く、でも安っぽく見えない。熱いものを入れても扱いやすく、洗うのも気楽で使い勝手抜群です。商品情報商品名：スープマグ価格：￥220（税込）容量：500mL販売ショップ：