タレントの小倉優子が15日に自身のアメブロを更新。商業施設『コレド日本橋』で購入した品を紹介した。この日、小倉は「昨日は、コレド日本橋にある食べるお茶を買いに行きました！」と報告し「初めて行きましたが、コレド日本橋凄く楽しかったぁ」と初めて訪れた感想をつづった。続けて「お仕事の合間で行ったので、今度はゆっくり行きたいな」とコメントし、お目当ての品について「食べるお茶！私は小豆が入ってるお茶にしました