大学入学共通テストが17日から2日間の日程で全国一斉に始まり、石川県内の試験会場でも受験生が関門に挑んでいます。大学入学共通テストは、県内で8つの大学に9つの試験会場が設けられ、2026年は2025年より124人多い5415人が志願しています。全国の志願者は合わせて49万6237人で、2025年より1000人余り増えました。男子受験生「今とても緊張しているが、周りの人からたくさんの応援メッセージをもらったので、その期待に応えて、緊