昨年の米G1ブリーダーズCスプリントで4着に善戦したアメリカンステージ（牡4＝矢作）が、既に招待を受諾済みのG2リヤドダートスプリント（2月14日、キングアブドゥルアジーズ、ダート1200メートル）に正式に出走することが分かった。矢作師が17日、明らかにした。「ギリギリまで（昨秋BCスプリント覇者の）ベントルナートの動向を見ていましたが、ほぼ（サウジに）来ないと分かったので行きます」と経緯を語った。アメリカン