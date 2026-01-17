【モデルプレス＝2026/01/17】YouTuberのかの／カノックスターが1月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。YouTuber家族3組で旅行に行ったことを報告した。【写真】人気YouTuber3組「衝撃の顔ぶれ」豪華家族旅行ショット◆カノックスターらYouTuber家族3組、那須高原の高級ヴィラへカノックスターは「家族3組で旅行行ったら楽しかった」「3家族で初の旅行」と綴り、YouTuberグループ・ばんばんざいのぎしとモデルの桜井美悠（