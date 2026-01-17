◆大相撲初場所６日目（１６日、東京・両国国技館）西三段目２８枚目・生田目（二子山）が４連勝で勝ち越しを決めた。西同２６枚目の美富士（伊勢ケ浜）の鋭い当たりをいなすと、優位な体勢から突き出した。「少し受けてしまった。強かった」と汗をぬぐった。勝ち越しに「意識してなかった。今聞くまで忘れていた」と頭をかいた。左膝の大けがで３場所連続休場した。関取の座を失い三段目に転落した。患部については「足の違和