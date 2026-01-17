巨人の育成、クリスチャン・フェリス外野手（２３）が驚異のパワーを見せつけた。１７日に行われた育成練習に参加。フリー打撃では３連発を含む２９スイングで６本のサク越えを放つなど、広角に鋭い打球を飛ばした。昨年８月に加入。身長２００センチ、体重１２７キロの２３歳は、未来の大砲候補として期待がかかる。昨季は主に３軍で試合経験を積み打率２割３分８厘、２本塁打、１３打点だった。チームは今季から投手のハワー