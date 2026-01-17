昨季限りで広島を退団した田中広輔内野手が１７日、現役引退を決断した。マツダ内で取材に応じ、明かした。１６〜１８年にリードオフマンとしてリーグ３連覇を支えた。昨年１０月に戦力外通告を受け、現役続行を目指して他球団からのオファーを待っていた。「現役続行を考えながら動いていた反面、自分の年齢とか、自分がどういう状況に置かれているのかっていうのも理解はしていた。（２５年の）年内に、辞めるという決断はし