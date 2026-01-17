美咲警察署 1月17日午前4時15分ごろ、岡山県美咲町の県道で大型トラックが道路案内標識の柱に衝突し、道路脇の建物の塀などにもぶつかりました。 この事故で、トラックを運転していた井原市の男性（62）が病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認されました。死因は胸部など圧迫による窒息でした。 警察によりますと、男性は井原市の会社から美咲町に向けてブタの飼料を運んでいたということです。 警察が事