岡山大学津島キャンパス 17日、大学入学共通テストが始まり、岡山県の会場でも受験生が試験に臨んでいます。 岡山県内の10の試験会場のうち最も多くの受験者が集まる岡山大学津島キャンパスでは、会場周辺の混雑を避けるため、JR岡山駅から臨時バスが運行され、朝から多くの受験生が訪れました。 岡山県内の試験会場の志願者数は7381人で、このうち約3500人が岡山大学で受験する予定です。 会場では試験官から電子機