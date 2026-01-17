◆大相撲初場所７日目（１７日、東京・両国国技館）幕内前半の４番目に朝乃山（高砂）と阿炎（錣山）の好調同士の一番が組まれた。元大関と元大関候補の対戦。過去は朝乃山が９勝４敗と圧倒しているが、今場所の阿炎は動きがいい。胸から当たる朝乃山の立ち合いをもろ手で突いて、回転のいい突っ張りで前に出れば勝機が見える。大の里（二所ノ関）にとって大栄翔（追手風）は合口のいい相手。過去は７勝１敗と圧倒。大栄翔の