プロ野球・DeNAは17日、三嶋一輝投手が現役引退することを発表しました。三嶋投手は2013年にドラフト2位でDeNAに入団。1年目から先発ローテーション入りを果たすと、球団史上39年ぶりにルーキーでオールスター出場。その後はリリーフに主戦場を移し、クローザーやセットアッパーとして活躍しました。また2022年には国指定難病である「黄色靭帯骨化症」を発症し手術。その後、克服し翌シーズンには27試合に登板し3勝1敗、9HP、防御