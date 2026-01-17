世界150以上の国と地域で支持されるグローバルコスメブランドSHEGLAMから、新コレクション「Lustra Collection」が登場しました。シルバーやメタリックを基調にしたパッケージと、ひと塗りで印象を変えるクールな輝きが魅力のラインアップ。今冬のメイクにエッジと華やかさを添え、いつもの表情をアップデートしてくれます。デイリーにも特別な日にも寄り添う、新しい輝きをまとってみません