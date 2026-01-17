声優の野中ここなさんが、1st写真集「うたかた」発売記念イベントを行いました。【写真を見る】【 野中ここな 】反抗期の弟から連絡受け「写真集出して良かった」撮影地で父親と入れ違いになるハプニングも今月28日に20歳の誕生日を迎える野中さんの、10代最後の等身大の姿を写した一冊。野中さんは?やっとお届けすることができる。嬉しく思っています?と、発売の喜びを語りました。 撮影は野中さんの地元・長崎で行われたと