「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）昨年１１月に現役を引退した北陣親方（元小結遠藤）が館内でトークショーを行った。引退後は減量に努める親方が多い。北陣親方は「やせないように普段から食べるようにしています」と告白。指導する追手風部屋の東幕下２１枚目の可貴を注目力士に挙げ「可貴に胸を出したり、膝次第では相撲を取りたい。痩せている場合ではない。四股を踏んで、体を作り直したい」と気合を入れ