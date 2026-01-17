“パジェロ顔”！2026年1月9日から開幕した東京オートサロン2026にて、エアロパーツメーカー「DAMD」は三菱「デリカミニ」のカスタムカーをお披露目しました。DAMD（ダムド）は1982年に創業されたエアロパーツメーカーで、かつてはセダンやミニバン、コンパクトカー向けのいわゆる「VIP系スタイル」のボディキットを手がけるメーカーとして名を馳せました。【画像】超カッコイイ！ これが三菱「”ミニ”パジェロ」!?です！ 画