まさにエビ反り!ジャンプ兵庫県淡路島にある動物園「淡路島ファームパーク イングランドの丘」公式Xが投稿した?エビフライに擬態する羊?が話題になっている。「あの日助けていただいたエビフライです」と、羊の「たいよう」が勢いよくジャンプし、まるでエビフライのように体を反っている様子が激写されている。イングランドの丘の羊たちは、楽しそうに跳ねたり、ダイナミックにジャンプを見せることで知られ、たびたびSNSで話