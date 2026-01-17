春、江の川に放流されるアユの稚魚が広島県三次市の中間育成場に到着しました。 江の川漁協の中間育成場では、去年秋に竹原市の県栽培漁業協会でふ化した体長５センチから６センチ、重さわずか０．６グラムの稚アユ７０万匹を３回に分けて受け入れ、５日ほどかけて真水に慣らしていきます。 江の川漁協 熊高昌三組合長「大きくなれば過密になるので分養したりとか例年するが、今年ちょっと大きいのでそういったことに特に気をつ