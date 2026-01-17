大学入学共通テストが始まりました。県内では約１万３千人が試験に臨んでいます。 受験生「緊張しているからこそ普段の力が出せるかどうか心配です。今までやってきたことを信じてがんばります」 「１８年間で初めてくらいの勢いでがんばってきたので出し切りたいと思っています」 今年で６回目となる大学入学共通テストは１７日から２日間、全国一斉に行われ県内では約１万３千人が２４会場で受験しています。 このうち広島市