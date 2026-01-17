【ワシントン＝坂本幸信】米国のトランプ大統領は１６日、ホワイトハウスでのイベントで、国家経済会議（ＮＥＣ）のケビン・ハセット委員長について「今の職にとどまってほしい」と述べた。ハセット氏は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長の有力候補とされるが、米ブルームバーグ通信はトランプ氏が指名に難色を示したと報じた。トランプ氏は、「ハセット氏は非常に優秀だ。彼を失いたくない」とも語った。パウエル議長