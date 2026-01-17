声優の野中ここな（１９）が１７日、都内で行われた「野中ここな１ｓｔ写真集うたかた」発売記念イベントに出席した。撮影は地元・長崎で敢行。野中は「大好きな長崎で撮影ができて安心した気持ちと、自信もある。お届けできて本当に良かったなと思っております」と満足げな表情だ。反響も大きかったようで「家族からも連絡がたくさん来た。思春期、反抗期真っ只中の弟たちからも『おめでとう』という言葉を久々に貰って