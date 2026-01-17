メ～テレ（名古屋テレビ） 大学入学共通テストが17日から始まり、この地方でも受験生が試験に臨んでいます。 今年の大学入学共通テストには、東海3県で約5万人が志願していて、59の会場で試験が行われます。 名古屋市千種区の名古屋大学では、約1700人が受験を予定しています。 受験生「苦手だったところを全部復習し、見直しして、きょうに臨んでいます」「この共通テストの結果で今後が左右されるので全力で臨み