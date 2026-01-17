◆ブンデスリーガ▽第１８節ブレーメン３―３フランクフルト（１６日、ヴェーザー・シュタディオン）ドイツ１部ブレーメンの日本代表ＤＦ菅原由勢が、１アシストをマークした。日本代表ＭＦ堂安律が所属するフランクフルトとの対戦。先手を奪ったのはフランクフルトだった。右サイドの堂安が中へ送ったクロスから得点につながり、前半１分で先制した。前半２９分にブレーメンが同点に追いつく。右サイドから上がった菅