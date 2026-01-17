アイドルグループ「僕が見たかった青空」の岩本理湖が１６日、自身のＸを更新。ある物を電車で持ち帰る姿を公開し、反響を呼んだ。「電車でクリフハンガーを持って帰る人ちなみに突起は３ｃｍ！！」と綴り、大事そうに手にしていたのはＴＢＳ「ＳＡＳＵＫＥ」の第３ステージの難所「クリフハンガー」練習用の木の板。岩本は２４年に続き、昨年末に放送された２５年大会にも出場するＳＡＳＵＫＥガチアイドルとして知られ、今